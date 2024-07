Juventus, il giorno della verità per CHIESA: ecco COSA SUCCEDERÀ oggi, novità sul FUTURO

Oggi sarà un giorno determinante per capire il futuro di Federico Chiesa, esterno della Juventus. Ecco cosa succederà

Federico Chiesa e la Juventus, mai così in bilico. L’esterno della Juventus era vicino alla Roma, ma la sua volontà di non approdare alla Roma è stata determinante e dunque è rimasto in bianconero.

Il suo futuro però è tutt’altro che sicuro alla Juve ed ecco che oggi, come titola Tuttosport, ci sarà l’importantissimo incontro tra l’ex Fiorentina e Thiago Motta, neo-tecnico della Juventus che non sembra avere nei suoi piani la titolarità del classe 1997.