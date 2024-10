Juventus, Graziani: «Ecco cosa manca ai bianconeri»

L’ex calciatore ha analizzato alcune tematiche in casa Juventus. Ecco le sue parole e punto di vista

La Juventus è riuscita a vincere in casa contro la Lazio nonostante l’enorme fatica. L’uomo in meno per i biancocelesti per via dell’espulsione di Romagnoli dopo 24 minuti non ha messo poi così in discesa il match per la squadra di Thiago Motta.

Alla fine l’autogol di Gila su invenzione di Cabal a cinque minuti dal novantesimo ha risolto una situazione che poteva farsi scomoda. Ciccio Graziani ha spiegato ai microfoni di Sportmediaset XXL alcuni suoi pareri riguardo la Vecchia Signora.

PAROLE – «Un pò più di esperienza in questa squadra la vedrei molto bene e soprattutto c’è da trovare il prima possibile un vice Vlahovic. Non c’è alternativa lì davanti, o c’è Vlahovic o c’è lui. Non trovi l’alternativa per sbloccare la partita in un modo diverso, però questa Juventus mi incuriosisce. C’è da migliorare, ci sono tante cose da valutare attentamente nel gioco di squadra: si muovono tutti bene, ma si crea poco. Poche occasioni. Yildiz è meno brillante, in questa squadra devono venire fuori le individualità. In prospettiva futura questa squadra potrebbe fare molto bene».