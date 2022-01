Juventus, Ihattaren verso l’Utrecht: contatti continui

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ihattaren Juve: nuovi contatti con l’Utrecht. Le novità per il trequartista olandese, che potrebbe tornare in Patria

Secondo quanto riferito da Goal.com, prosegue il dialogo tra Juve e Utrecht legato a Mohamed Ihattaren. Ad oggi, però, l’intesa non è ancora stata trovata.

L’idea degli olandesi è quella di un prestito di 18 mesi: nuovi contatti nelle prossime ore per chiudere la trattativa per Ihattaren, in prestito alla Sampdoria nella prima parte di stagione.