Juventus, il Genoa insiste per Perin: i bianconeri lo cedono a una condizione

Calciomercato Juventus: il Genoa starebbe insistendo per il ritorno di Mattia Perin, ma i bianconeri sarebbero intenzionati a cederlo a una sola condizione

Il Genoa insiste per Mattia Perin. Il portiere tornerà alla Juventus dopo il prestito in rossoblù, ma il club ligure punta a confermare colui che ha ricoperto il ruolo di titolare nell’ultima stagione.

Come riportato da Il Secolo XIX, il club bianconero cederà Perin solo a titolo definitivo. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2022 e valutato anche dalla Juve per il ruolo di vice Szczesny.