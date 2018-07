Il Paris Saint Germain vorrebbe proporre alla Juventus lo scambio di Rabiot più 30 milioni di euro per il cartellino di Pjanic

Il Paris Saint Germain sta pensando a Miralem Pjanic per rinforzare il centrocampo e arrivare finalmente a vincere la tanto sognata Champions League. Il club francese ha già in mente un piano per arrivare al centrocampista della Juventus e pare che questo preveda il sacrificio di uno dei giovani più quotati in campo internazionale. Secondo quanto riporta Premium Sport, i francesi vorrebbero proporre ai bianconeri lo scambio tre Pjanic e Adrien Rabiot più 30 milioni di euro. La Juventus segue da tempo con interesse il giocatore classe ’95 ma pare non sia molto convinta dalla proposta del PSG. Il contratto di Rabiot con i parigini scadrà a giugno del 2019 e 30 milioni non sono ritenuti una cifra adeguata per il cartellino di Pjanic.

Il club di proprietà della famiglia Al-Khelaïfi non è comunque l’unico ad essere interessato al centrocampista bosniaco. Pare infatti che il Manchester City lo ritenga uno dei suoi obiettivi primari per questo mercato e sarebbe pronto ad offrire anche 100 milioni di euro pur di averlo.