Juve, nuovi primati: imbattuta in trasferta da un anno e record di punti

Nuovi record per la Juve di Massimiliano Allegri: 11 vittorie e 1 pareggio dopo 12 giornate, imbattuta in trasferta da un anno

Nuova vittoria e nuovi record per la Juventus di Massimiliano Allegri che continua a riscrivere i libri di storia. I bianconeri hanno vinto a San Siro contro il Milan per 0-2 grazie alle reti di Mandzukic e Cristiano Ronaldo conquistando l’undicesima vittoria in 12 partite di campionato: la Juve ha sfiorato l’en plein, pareggiando solo con il Genoa, ottenendo 34 punti sui 36 a disposizione! Una media da urlo: mai nessuno nella storia del campionato italiano era riuscito a conquistare 34 punti dopo 12 giornate!

La Juventus ha vinto nuovamente in trasferta, questa volta sul campo del Milan. I bianconeri hanno un ruolino di marcia invidiabile in casa ma anche e soprattutto in trasferta dove non perdono da un anno. L’ultima sconfitta della Vecchia Signora lontano dalle mura amiche risale al 19 novembre 2017: ko a Genova per 3-2 contro la Sampdoria. E’ passato un anno. Dopo quella gara, mai una sconfitta fuori casa, di conseguenza Juventus imbattuta in trasferta in tutto il 2018.Con la gara di San Siro, sono 12 le vittorie fuori casa della Juve nel 2018: nessuno ha fatto meglio nei top 5 campionati europei. I bianconeri, dopo la sconfitta interna in Champions League contro il Manchester United, sono tornati alla grande, battendo il Milan a San Siro, mantenendo il +6 sul Napoli e portandosi a +9 sull’Inter.