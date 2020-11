Juventus, infortunio Chiesa: nuovi esami nel weekend

Chiesa per il momento non può rispondere alla convocazione in Nazionale. Farà nuovi accertamenti nel weekend

Resta per il momento a Torino Federico Chiesa nonostante la chiamata con l’Italia. Il laterale della Juventus è fermo per infortunio, dopo il problema muscolare che gli ha impedito di scendere in campo nell’ultimo turno di campionato contro la Lazio.

L’ex Fiorentina si sottoporrà a dei nuovi controlli nel weekend – spiega Sky Sport – e solo dopo la Juve e lo staff medico della Nazionale decideranno se il giocatore potrà rispondere alla convocazione del Ct Mancini. Chiesa non sarà a disposizione questa sera nell’amichevole contro l’Estonia.

