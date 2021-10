Juventus, infortunio Dybala: la Joya non ha più dolore, Inter nel mirino

Paulo Dybala sarebbe guarito dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite. La Joya mette nel mirino Inter-Juventus

L’assenza di Paulo Dybala per la partita di Champions League con lo Zenit è ancora sicura, ma dagli ambienti Juve filtrerebbe ora un cauto ottimismo per il recupero della Joya argentina. Paulo è resterà a Torino ad allenarsi ma parrebbe non avvertire più dolore.

Questo significa che c’è una possibilità che il numero 10 bianconero torni a disposizione già per la gara di domenica contro l’Inter. Per Allegri e per la Juventus sarebbe un recupero di inestimabile importanza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

