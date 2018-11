Spinazzola, arma in più Juve: convocato per la Spal?

Juventus, Leonardo Spinazzola in rampa di lancio: l’esterno è pronto a tornare protagonista dopo il lungo infortunio, le ultime

Arrivano buone notizie per la Juventus sul fronte Leonardo Spinazzola. Rientrato a Torino dopo l’esperienza più che positiva all’Atalanta, l’esterno sinistro è rimasto fermo ai box per sei mesi per un brutto infortunio, ma ora è pronto a tornare protagonista.

Utilizzato dalla formazione Primavera nella sfida contro il Sassuolo, vinta anche grazie a un suo gol, il classe 1995 potrebbe essere convocato da Massimiliano Allegri per la sfida in programma contro la Spal dopo la sosta: le sue condizioni migliorano, alternativa in più per il tecnico bianconero…