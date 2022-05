Juventus, Kean via a fine stagione? La volontà dei bianconeri è chiara

Kean via dalla Juventus a fine stagione? Il club ha una chiara volontà sul giovane attaccante: ecco cosa può succedere

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto su Moise Kean. L’accordo con l’Everton prevede l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo al raggiungimento di determinate prestazioni sportive nella prossima stagione.

La Juventus, dunque, spenderà solo 4 milioni di euro la prossima stagione ma ce ne vorranno altri 31 per renderlo definitivo. Una cifra considerata troppo alta dal club bianconero, convinto che il giocatore possa avere mercato all’estero. Servirebbe ora trovare un accordo con l’Everton per dare il via ad una nuova cessione.