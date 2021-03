Juventus, la dirigenza non è in discussione: il futuro di Paratici e Cherubini

Nonostante l’eliminazione in Champions League, il futuro della dirigenza della Juventus non è in dubbio. I dettagli sulle prossime mosse dei bianconeri

Nonostante l’eliminazione in Champions League, il futuro della dirigenza della Juventus non è in dubbio. Anzi, secondo Tuttosport, i rinnovi di Fabio Paratici e Giorgio Cherubini potrebbero anche essere annunciati in tempi non lunghi.

L’area tecnica sarebbe già al lavoro per pianificare la prossima stagione, forte della fiducia del presidente Andrea Agnelli ribadita lo scorso ottobre.