Juventus, la fede di Bernardeschi: «Sente vicini la Madonna e Gesù»

Padre Luigi Sparapani ha parlato della grande fede che nutre Federico Bernardeschi e del legame con la religione

Padre Luigi Sparapani è il prete che ha celebrato il matrimonio di Federico Bernardeschi. Sulle pagine della rivista Maria con te, racconta la fede del calciatore della Juve.

TATUAGGIO CUORE IMMACOLATO – «L’ho chiesto alla sua mamma e mi ha detto che non c’è una ragione specifica, se non “pura e semplice fede”. Lui le ha sempre detto che quando prega avverte proprio dentro di sé la sensazione di non essere solo. Insomma, crede fortemente sia in Cristo sia nella Madonna e ne avverte la presenza nella quotidianità».

FEDE – «È un ragazzo che ha una fede autentica ha un grande trasporto per Gesù, tanto da aver scelto in passato di portare a lungo il numero 33 proprio in omaggio agli anni di Cristo, e di conseguenza per la Madre che lo ha offerto al mondo».