Juve-Lazio e i dubbi di Massimiliano Allegri. Il tecnico potrebbe tornare alla difesa a 3 per affrontare Simone Inzaghi

Con quale modulo scenderà in campo la Juventus contro la Lazio? In attesa di conoscere l’accoglienza riservata dai tifosi bianconeri a Leonardo Bonucci e in attesa di constatare l’affetto del popolo juventino nei confronti del loro nuovo idolo, Cristiano Ronaldo, al debutto interno con la maglia della Juve, Massimiliano Allegri si interroga sul modulo giusto per affrontare la Lazio di Simone Inzaghi. Il tecnico ha in mente tre soluzioni: 4-2-3-1, 4-3-3 o 3-5-2. Quale sarà il vestito più adatto per la Signora in occasione di Juve-Lazio?

La tentazione è il ritorno della BBC. Max Allegri potrebbe mandare in campo, dopo un anno, Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini, mettendosi a specchio (la Lazio gioca col 3-5-1-1). Il tecnico però non ha ancora scelto e per questo sta. pensando anche ad altre varianti tattiche. L’allenatore potrebbe confermare il 4-2-3-1 visto a Verona contro il Chievo, dando una chance dall’inizio a Federico Bernardeschi: il numero 33 potrebbe giocare da esterno destro al posto di Cuadrado oppure potrebbe agire da trequartista con Dybala che potrebbe anche partire dalla panchina. L’ultima soluzione riguarda il 4-3-3 con il tridente pronto a ‘bombardare’ Strakosha e la Lazio di Simone Inzaghi