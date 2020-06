Juventus Lazio, sfida anche sugli infortuni: Inzaghi sta peggio, Milinkovic-Savic è insostituibile. Grana Higuain per i bianconeri

Le assenze sono pesanti, soprattutto in vista della ripresa del campionato. La Juventus dovrà fare a meno di Higuain, mentre la Lazio dovrà far fronte all’assenza di Milinkovic-Savic, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Sarri ha più soluzioni per poter sostituire il Pipita, mentre il centrocampista serbo è insostituibile. Inzaghi, dunque, dovrà cercare un centrocampista per questa ripresa. Parolo scalda i motori, ma l’assenza del Sergente può pesare.