Juventus, l’impatto di Cristiano Ronaldo è totale. I dati

Juventus, l’impatto di Cristiano Ronaldo è totale: dall’incremento delle entrate, alla grande influenza sui social

Cristiano Ronaldo ha avuto un impatto pazzesco sulla Juve grazie al portoghese, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Su 58 milioni di incremento rispetto al 2017/2018, 44 milioni derivano dalla sua influenza rispetto all’area commerciale.

L’impatto sul bilancio, in termini di costi, è praticamente nullo. I tifosi della Juve in giro per il mondo sono aumentati in un anno e mezzo da 385 milioni a 423 milioni. Sui social la Juve ha guadagnato 30 milioni di followers dall’arrivo del portoghese, piazzandosi dietro a Barcellona, Real Madrid e Manchester United.