Juventus: l’importanza di Cuadrado nel palleggio

Cuadrado è una fonte di gioco importantissima per la Juventus. E’ cresciuto molto nella gestione del possesso

Cuadrado si sta rivelando una fonte di gioco importantissima per la Juventus. Oltre alle sovrapposizioni e alla copertura dell’ampiezza quando i bianconeri attaccano, è determinante nel palleggio. Per limitare i punti di forza dei bianconeri, gli avversari sono soliti bloccare il centro.

Di conseguenza, spesso si è costretti ad allargare il gioco. Cuadrado, il quale è cresciuto molto nella gestione del possesso in zone arretrare del campo, diventa così preziosissimo. Un esempio nella slide sopra. L’Atalanta fa tanta densità in mezzo, ma Gosens è lento ad uscire sul colombiano. Di conseguenza la Juve ha tempo e spazio per risalire con la palla.