Juventus Lione, la partenza della squadra di Garcia per Torino: alle 17.20 la conferenza stampa per l’ex tecnico della Roma

Il Lione è partito per Torino. La squadra di Rudi Garcia ha mostrato tramite un video sul profilo ufficiale la partenza per l’Italia, in vista della sfida di Champions League. L’arrivo è previsto nel primo pomeriggio. La conferenza stampa è prevista per le ore 17.20, insieme al tecnico parlerà Depay. Alle ore 18.00 è prevista la rifinitura all’Allianz Stadium.