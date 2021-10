Maddaloni: «Allegri può fare poco, si sta adattando a quello che ha»

Ex allenatore e giocatore della Juventus, Maddaloni ha fatto il punto sul lavoro di Massimiliano Allegri

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24, Massimiliano Maddaloni ha parlato del cammino della Juventus di Allegri. Ecco le sue parole.

Io credo che Allegri possa far ben poco rispetto a quello che sta facendo. In questo momento sta sfruttando le caratteristiche dei giocatori a sua disposizione. Ha avuto qualche infortunato, come Dybala, che gli ha creato qualche problema, però li sta recuperando. Credo che Allegri, dall’alto della sua esperienza, stia cercando di ottimizzare e di cercare di far giocare la Juve secondo le caratteristiche dei giocatori che ha