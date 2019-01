Juve, il legame con Marchisio non si affievolisce: il Principino ricorda sui social l’Avvocato nel decimo anniversario del suo primo gol in bianconero

Nonostante la separazione consensuale tra Claudio Marchisio e la Juventus, avvenuta quest’estate dopo l’amichevole in famiglia a Villar Perosa, non si affievoliscono il legame e l’affetto dell’ex centrocampista bianconero nei confronti della Vecchia Signora. Infatti, nel giorno del sedicesimo anniversario della scomparsa di Giovanni Agnelli, il Principino ricorda la storica figura dell’Avvocato, con parole di riconoscenza verso il personaggio che ha segnato gran parte della storia della società bianconera.

Il 24 gennaio è una data che lega con un doppio nodo i destini di Marchisio e della Juventus. Proprio in questo giorno, il centrocampista, attualmente in forza allo Zenit San Pietroburgo, ha realizzato il suo primo gol in Serie A con la maglia bianconera, nella partita casalinga contro la Fiorentina del campionato 2008/2009. La Juventus lo ha ricordato in un tweet, ripreso e condiviso da Marchisio, a testimonianza del profondo legame del Principino con la sua squadra del cuore.