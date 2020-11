Juventus, Mauro: «Ronaldo leader, trascina la squadra di Pirlo»

Massimo Mauro, ex bianconero, ha parlato della lotta scudetto e del fondamentale apporto di Ronaldo alla squadra di Pirlo

La Juventus resta ancora la favorita per lo scudetto secondo Massimo Mauro. L’ex centrocampista, tra le altre della squadra bianconera, si è soffermato a La Gazzetta dello Sport sulla corsa scudetto e sul momento dei bianconeri con Pirlo in panchina.

Juve favorita – «Rispondo con un numero. Anzi, con una percentuale: se Chiellini, Bonucci e Ronaldo riuscissero a giocare il 90% delle partite, la Juventus potrebbe vincere ancora. Ovviamente non possiamo prevederlo, ma questi tre fanno tutta la differenza del mondo. In ogni caso, nonostante le fasce non mi convincano, Pirlo ha ancora l’organico migliore».

Ronaldo – «Credo che Ronaldo sia indispensabile, anche perché si è calato nel ruolo di leader: sta trascinando la squadra alleggerendo il lavoro di Pirlo».

