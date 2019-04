Juventus, maxi offerta per il duo Milenkovic-Chiesa: pronti 120 milioni

La Juventus ha già cominciato a lavorare per la prossima stagione: maxi offerta alla Fiorentina per Chiesa e Milenkovic

Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League rimediata contro l’Ajax, la Juventus del duo Agnelli–Paratici è già al lavoro per trovare i rinforzi necessari per la prossima stagione.

A tal proposito, il quotidiano Il Nazionale riporta un forte interesse da parte dei bianconeri verso due dei giocatori più prolifici della stagione della Fiorentina: Federico Chiesa e Nikola Milenkovic.

Entrambi i giocatori sono molto richiesti sul mercato, per Chiesa in particolare si parla anche di una maxi offerta da parte del Liverpool di Klopp, ma la Juventus – riporta il quotidiano – starebbe per mettere sul mercato ben 120 milioni per accaparrarseli entrambi.