Juventus Milan, sostituzione per Ronaldo: CR7 dritto negli spogliatoi

Sarri richiama in panchina Cristiano Ronaldo durante Juventus Milan: il portoghese non accoglie il cambio e va negli spogliatoi

Cristiano Ronaldo è apparso piuttosto opaco nella sfida tra Juventus e Milan. E’ dello stesso avviso Maurizio Sarri, che ha scelto di sostituire l’asso portoghese al 55′ in favore di Dybala.

CR7 sembra non aver gradito la decisione del tecnico. Uscito dal terreno di gioco, l’attaccante ha prima borbottato qualcosa in portoghese, per poi dirigersi dritto negli spogliatoi, senza accomodarsi in panchina.