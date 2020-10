Juventus Napoli non sarà rinviata: ipotesi sconfitta a tavolino per gli azzurri

La Lega Serie A non rinvierà la sfida tra Juventus e Napoli: la palla passa alla FIGC. Gli aggiornamenti

La Lega Serie A non rinvierà la sfida tra Juventus e Napoli, valevole per la terza giornata di campionato. Come riportato da Repubblica, sarà la FIGC a decidere se penalizzare il club azzurro col 3-0 a tavolino, a seguito della positività al Coronavirus di Zielinski ed Elmas.

Il Napoli non può chiedere il rinvio perché presenta almeno 13 calciatori a disposizione (numero minimo che consente di scendere in campo). Inoltre, l’ipotesi sconfitta assume contorni concreti in quanto, nel documento dell’ASL Napoli 2, si parla di isolamento volontario e non di divieto di partenza.