A meno di un’ora da Juventus-Napoli, Maurizio Sarri ha sciolto le riserve, decidendo di puntare sul consueto undici titolare

Di Sarri, spesso e volentieri, si è detto che abbinasse un calcio scientifico alla tradizione, quella di affidarsi ai soliti uomini tanto da indurre a recitare la formazione come se fosse una preghiera. E’ accaduto lo stesso anche oggi: il tecnico toscano, infatti, in occasione dI Juventus-Napoli, ha deciso di puntare sui fedelissimi. Pepe Reina tra i pali, coppia centrale costituita da Raul Albiol e Kalidou Koulibaly, con Elseid Hysaj e Mario Rui a presidiare le fasce laterali. Jorginho in cabina di regia, Allan sul centro destra e Marek Hamsik sulla sinistra. Davanti il tridente classico, composto da Josè Maria Callejon, Dries Mertens e Lorenzo Insigne.

Alla vigilia si vociferava della possibilità di schierare, dal 1′, sia Piotr Zielinski che Arkadiusz Milik. I due polacchi stanno attraversando un momento di forma davvero splendido e contro l’Udinese hanno dato prova di poterci stare nell’undici titolare di questo Napoli. A molti, quella di schierare Marek Hamsik e Dries Mertens, potrebbe risultare come una scelta di riconoscenza, invece, Sarri ha scelto di far subentrare Piotr ed Arke a gara in corso per la loro capacità di incidere. Vedremo se avrà ragione.