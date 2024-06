Juventus, BEFFA per la Next Gen: stagione da 19 TRASFERTE nel SUD ITALIA. Ecco la motivazione

Per ragioni di regolamento tutte le squadre B devono essere smistate nei vari gironi. Ecco che dunque la Juventus Next Gen sarà nel C

Con l’avvento del Milan Futuro, la seconda squadra rossonera, e la presenza già dalla scorsa stagione dell’Atalanta U23, a farne le spese è la Juventus Next Gen che per ragioni di regolamento finisce nel Girone C.

Questo vuol dire non solo un campionato più competitivo e difficile sulla carta, ma soprattuto 19 trasferte nel Sud Italia. D’altronde non era possibile per motivi di regolamento avere più di una squadra Under 23 per gironi dunque andavano obbligatoriamente smistate.