Aleksandr Golovin, stella della Russia che si è già qualificata al prossimo turno dei Mondiali, piace tanto alla Juventus ma anche al Chelsea

Ve lo ricordate Arshavin? Sì, esattamente, la star della Russia di qualche anno fa che fu vicinissima al passaggio alla Juventus ma la società bianconera si tirò indietro e l’allora calciatore dello Zenit San Pietroburgo finì all’Arsenal. Ecco, lo scenario per Golovin prevede sempre la Juve interessata più un altro club di Premier League, ovvero il Chelsea. Stavolta, però, c’è la ferma convinzione del club strisciato di concludere positivamente l’affare.

Il CSKA Mosca chiederebbe 25 milioni per cedere Aleksandr, la Juventus sarebbe arrivata ad offrirne 18 più una percentuale sull’eventuale futura rivendita. Ma, come si legge su Il Corriere della Sera, adesso il Chelsea rivestirebbe i panni di terzo incomodo. Il club di Roman Abramovich starebbe, infatti, studiando la proposta da mettere sul tavolo per arrivare a Golovin. Facendo, di fatto, il gioco del CSKA Mosca, che vorrebbe che si innescasse una vera e propria asta per il cartellino del talentuoso trequartista, in modo tale da monetizzare al massimo la sua cessione. Più defilate, invece, proprio l’Arsenal ed il Monaco, da sempre club interessati ai calciatori in rampa di lancio.