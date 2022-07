Juventus, novità su Koulibaly: scende in campo l’agente. Le ultime

Calciomercato Juventus: i bianconeri continuano a seguire Koulibaly. Ora scende in campo l’agente del senegalese

Ancora in bilico il futuro di Kalidou Koulibaly tra il rinnovo con il Napoli e la partenza verso un nuovo club. Secondo La Gazzetta dello Sport, il procuratore Fali Ramadani starebbe spingendo per portare il difensore via dal Napoli, sistemandolo poi in un club che gli garantisca un aumento dell’ingaggio e la possibilità di lottare per titoli sportivi di un certo livello.

Il club partenopeo, dal canto suo, vorrebbe trattenere il 31enne con un rinnovo e per questo è pronto a presentare un’offerta da 4 milioni di ingaggio. La Juventus attende, sapendo che dovrebbero servire 40 milioni di euro per rilevare il cartellino del giocatore.

