Il 18enne terzino dello Sporting CP sarebbe finito nel mirino della Juventus. In Serie A piace anche al Milan

Occhi in Portogallo per la Juventus. Nei radar del club bianconero – scrive il quotidiano A Bola – ci sarebbe Nuno Mendes, 18enne terzino in forza allo Sporting Club Portugal.

Il duttile mancino classe 2002, che può agire anche da centrale, di recente è stato blindato fino al 2025 e ha una clausola rescissoria da 70 milioni di euro. Nuno Mendes interessa anche alle inglesi Arsenal, Manchester United e Wolverhampton, mentre in Italia oltre alla Juve è stato accostato pure al Milan.