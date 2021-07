Juventus, Arthur pensa all’operazione: i possibili tempi di recupero

Arthur starebbe pensando di operarsi per risolvere un problema alla gamba destra che si porta dietro da tempo: i possibili tempi di recupero

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Arthur starebbe valutando la possibile operazione alla gamba destra, per risolvere il problema della calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea (fra tibia e perone) rimediata nella passata stagione.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Lo scorso anno il brasiliano ha deciso di non operarsi, stringendo anche i denti e giocando spesso sul dolore. Ora il centrocampista inizierà il raduno con la Juventus a metà luglio e ascolterà il suo corpo: se il dolore dovesse riacutizzarsi, ecco che il viaggio in sala operatoria diventerebbe d’attualità. Un paio di mesi, scrive la Rosea, sarebbero sufficienti poi per il ritorno in campo.