Juventus, Paratici: «Dybala sta meglio e gioca, stiamo parlando del rinnovo»

Fabio Paratici ha parlato prima di Juventus-Hellas Verona

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato prima della partita contro l’Hellas Verona.

DYBALA – «Paulo sta meglio fisicamente, sta ritrovando condizione. Non dimentichiamoci che è stato fuori due mesi per infortunio muscolare. Sta riprendendo condizione, oggi giustamente trova lo spazio da titolare. C’è una volontà chiara da parte della Juventus e del calciatore. È un momento particolare per tutti, ma stiamo parlando sempre per trovare una felice soluzione».

RINNOVO – «Non mi sembra il luogo né il momento per parlarne. Sono fortunato ad avere un bel rapporto col presidente. C’è grande fiducia da parte sua e grande felicità da parte mia di essere alla Juventus. Ne parleremo, ma non c’è nessuna fretta».

MORATA – «Morata è sempre stata una soluzione A per noi, ma non c’era l’apertura dell’Atletico Madrid. Quando c’è stata l’opportunità siamo riusciti ad arrivare a lui».