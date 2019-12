Juventus, Paratici: «Emre Can e il mercato? Cambieremo il meno possibile»

Fabio Paratici ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dall’avvio di Juventus Sassuolo: ecco le parole del dirigente

Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima del fischio d’inizio di Juventus-Sassuolo. Ecco le dichiarazioni del dirigente bianconero, tra scelte di formazione e mercato.

«Tridente offensivo con Dybala, Ronaldo e Higuain? Voglio essere pragmatico e lasciare la parola al mister. È un lavoro difficile, sono tre grandi campioni, grandi calciatori e grandi persone e si stanno dimostrando tali. Emre Can? In questo momento non pensiamo al mercato, non è il momento opportuno. Nella nostra testa c’è il fatto di modificare il meno possibile».