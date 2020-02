Juventus, Paratici: «Sarri, cammino deciso. Ronaldo resta? Senza dubbio»

Le dichiarazioni di Fabio Paratici a pochi minuti dall’inizio di Milan Juventus: dal futuro di Sarri e Ronaldo alle ambizioni dei bianconeri

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Fabio Paratici si è soffermato sul destino di Maurizio Sarri e su alcuni dei protagonisti della Juventus. Ecco le parole del dirigente prima della gara di Coppa Italia contro il Milan.

«E’ una partita importante come tutte le altre. Siamo a un punto in cui diciamo che abbiamo lavorato finora per partite come queste, sia in Champions sia in Coppa Italia. Abbiamo tutte le porte aperte. Sarri? Il cammino della Juve e di Sarri è chiaro, abbiamo idee precise e va al di là di una partita fatta meglio o peggio. Donnarumma? Abbiamo fiducia in Szczesny. E’ uno dei migliori del mondo, dubito arriveranno altri numeri uno. Ronaldo resta? Non ci sono dubbi. Dybala può essere il Messi della Juve? Siamo contenti di lui, è il nostro dieci. Speriamo che lo sia».