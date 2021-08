Juventus, patto tra Allegri e i calciatori: è successo nello spogliatoio

Patto tra Allegri e i calciatori della Juventus. È accaduto nello spogliatoio dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli

Come riferito da Tuttosport, Massimiliano Allegri non ha infierito più di tanto sabato sera con la squadra, subito dopo la sconfitta contro l’Empoli. Nello spogliatoio della Juventus, anzi, sono stati gli stessi calciatori a fare un’autonoma e spontanea disamina sul non fatto.

Due i temi emersi: la vicenda di Ronaldo ha prodotto un effetto all’interno dell’ambiente bianconero, poi la squadra ha riconosciuto di non aver giocato…da squadra. I senatori hanno insistito sull’importanza di mantenere la calma e il morale alto, senza perdere la fiducia, oltre che seguire le idee di Allegri. Giorgio Chiellini, inoltre, ha ricordato che la Juve ha superato trionfalmente situazioni peggiori.