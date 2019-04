Simone Pepe, doppio ex di Cagliari-Juventus, ha analizzato la gara in esclusiva per noi. Ecco sue dichiarazioni

Il Cagliari non fa nemmeno in tempo di godersi la vittoria contro il Chievo, ultima della classe. Il prossimo avversario in campionato è nientemeno che la Juventus. In occasione di questa delicata sfida, Simone Pepe ha analizzato le due squadre. L’ex giocatore le conosce bene, in quanto ha avuto trascorsi sia col club sardo sia coi bianconeri.

Ecco l’intervista a Simone Pepe:

Partiamo dai padroni di casa: come vedi il Cagliari di Maran?

«E’ una squadra che ha qualità, ha avuto alti e bassi come un po’ tutti ma è una buona squadra. Ha calciatori importanti come Birsa, che mi sembra debba rientrare a breve, e ha fatto degli innesti di qualità come Thereau e Cacciatore, giocatori importanti. Già era una squadra importante per la Serie A, ora anche di più».

Domani si sfidano Maran ed Allegri, tecnici che in carriera hai avuto modo di conoscere…

«Si, due allenatori che ho avuto in situazioni completamente diverse. Il Cagliari se vuole fare risultato dovrà giocare la partita perfetta: dovrà difendersi e ripartire in contropiede. In queste partite penso che tanto dipenda dall’approccio e dalla gestione della gara della Juve: non me ne voglia il Cagliari, ma se la Juve gioca da Juve è complicato per il Cagliari restare in partita. Però penso che i rossoblù abbiano delle buone armi per mettere in difficoltà la squadra di Allegri. Hanno un Pavoletti che arriva dall’esordio con gol in Nazionale e sta facendo bene, è un giocatore che trascina. E poi hanno tanti altri bravi giocatori. Però, come ho detto, tanto dipenderà dalla Juventus».

Passando all’esperienza alla Juventus, com’è l’ambiente bianconero?

«Beh, quando si parla di mentalità vincente magari da fuori non si capisce appieno cosa significhi. Ma la mentalità che ha la Juve la vedi in campo, e lo dimostrano giorno per giorno. Già dalla sostituzione Conte-Allegri: si parla di un allenatore che ha continuato a vincere ed ha fatto crescere ulteriormente una squadra che già era importante».

