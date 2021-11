Juventus, per Ihattaren possibile nuova destinazione in prestito

Mohamed Ihattaren avrebbe deciso di non smettere con il calcio. La Juventus studia un nuovo prestito per il talento olandese

Prosegue la telenovela di Ihattaren. Il giocatore della Juventus, scappato in Olanda nonostante fosse in prestito alla Sampdoria, potrebbe aver deciso di non dare l’addio al calcio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, non vorrebbe, in ogni caso, ritornare in Itaia. La Juventus starebbe, dunque studiando un nuovo prestito, forse al Feyenoord, che aveva mostrato interesse nel trequartista già in estate. In attesa di una chiara presa di posizione del giocatore, la dirigenza bianconera starebbe trattando anche con la Sampdoria per trovare una soluzione.