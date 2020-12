Juventus, Pirlo: «A Dybala dico ogni giorno che…» – VIDEO

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dell’attuale momento vissuto da Paulo Dybala – VIDEO

«Lui gioca vicino all’attaccante, poi per indole si abbassa per toccare più palloni. Gli ripeto ogni giorno che deve giocare in certi tipi di spazi. Quando viene nella nostra metà campo deve giocare facile e non portare palla se no non si stanca. Deve essere lucido quando poi è vicino all’attaccante per trovare le giocate».