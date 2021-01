Juventus, Pirlo: «Inizio timoroso, poi siamo cresciuti»

Andrea Pirlo ha parlato al termine di Juventus-Udinese

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della vittoria per 4-1 contro l’Udinese.

ANALISI – «Non è stata la miglior Juventus perché venivamo da una brutta sconfitta quindi all’inizio eravamo un po’ paurosi. L’inizio è stato timoroso, poi siamo cresciuti e abbiamo fatto meglio».

ABBRACCIO CON DYBALA – «Noi abbiamo bisogno di lui, lui ha bisogno di noi. Ha lavorato benissimo questa settimana, poi quando stai bene tutto riesce meglio. Si è meritato questo gol e lo abbiamo meritato tutti».

CHIESA – «Quando difendiamo lui deve stare più centralmente. Può sfruttare i suoi inserimenti: quando giochiamo con Dybala ha più spazio per attaccare. Quando recuperiamo palla in uscita abbiamo più campo da attaccare e lui è molto bravo in questo».