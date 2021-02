La sostituzione di Cristiano Ronaldo è uno dei temi affrontati dal tecnico della Juventus Andrea Pirlo in conferenza stampa dopo la vittoria sull’Inter

Il tecnico della Juventus ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 sull’Inter in Coppa Italia spiegando la decisione di sostituire Cristiano Ronaldo a gara in corso.

SOSTITUZIONE TECNICA DI CR7 – «No, Cristiano sta giocando tanto e noi abbiamo tanti impegni ravvicinati, ora arriva la Roma ed è giusto farlo anche rifiatare».