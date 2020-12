Juventus, Pirlo sorpreso: «Non pensavo fosse così bravo» – VIDEO

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa delle qualità tecniche del centrocampista Aaron Ramsey – VIDEO

«È stata una scoperta per me, non pensavo fosse così bravo e intelligente.Poi purtroppo ha avuto qualche problema in nazionale, è tornato col Benevento ma può fare molto di più. Speriamo di riportarlo nella sua migliore condizione perché è un giocatore importante».