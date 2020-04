Juventus, Pistocchi: «Ecco perchè Sarri ha trovato delle difficoltà»

Maurizio Pistocchi analizza la stagione della Juventus e l’impatto di Maurizio Sarri: ecco le parole del noto giornalista

JUVE – «Non c’è stato un livello di calcio altissimo, ma c’è stato un miglioramento da parte di alcune squadre a livello di prestazione abbastanza importante. La Juventus è migliorata come idea di calcio, come numero delle conclusioni; non ha avuto la stessa precisione degli anni scorsi, ma ha avuto un certo tipo di atteggiamento. Sarri ha trovato delle difficoltà notevoli perchè ha una rosa un po’ complessa la Juve».