Matthijs de Ligt ha accusato un problema all’inguine, il c.t. dell’Olande De Boer ha preferito tenerlo a riposo

Non è sceso in campo Matthijs de Ligt nell’amichevole della sua Olanda contro la Georgia. Il difensore della Juventus non è al meglio dopo i problemi all’inguine accusati nei giorni scorsi e il Ct de Boer lo ha tenuto a riposo.

Per la cronaca, nel test-match di preparazione ai prossimi Europei, l’Olanda ha conquistato il successo con un rotondo 3-0 grazie alle marcature di Depay (su rigore), Weghorst e Gravenberch.