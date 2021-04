Mai come in questa stagione, la Juventus è sembrata una squadra in grossa difficoltà e con poche certezze. Il dato sui gol subiti

Mai come in questa stagione, la Juventus è sembrata una squadra in grossa difficoltà e con poche certezze. Anche la difesa, solitamente punto d’appiglio, sta concedendo più del previsto.

In questo campionato la Juventus si è trovata sotto nel punteggio per 401 minuti, già più di quelli che aveva passato in svantaggio in tutta la scorsa stagione di Serie A TIM (343).