Juventus Rabiot, aria di rottura: il francese ancora non è ancora tornato a Torino. Il centrocampista non avrebbe accettato il taglio dello stipendio

C’è aria di rottura tra la Juventus e Adrien Rabiot? A quanto pare sì: il centrocampista francese – come riportato dall’edizione odierna de La Stampa – ancora non ha fatto rientro in Italia.

Il giocatore – si legge – non avrebbe accettato il taglio degli stipendi deciso dalla società per far fronte all’emergenza coronavirus. Una forma di protesta “silenziosa” da parte dell’ex Paris Saint-Germain, che potrebbe lasciare i bianconeri già al termine di questa stagione.