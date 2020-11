Juventus, Rabiot: «In bianconero mi sento un calciatore diverso»

Adrien Rabiot ha parlato della sua evoluzione da quando veste la maglia della Juventus

Adrien Rabiot, dopo la grande prestazione con la sua Francia contro il Portogallo, ha parlato ai microfoni di RTL. Le parole del centrocampista della Juventus.

NAZIONALE – «Ho aspettato il mio momento con pazienza. Da quando sono alla Juventus mi sento un giocatore diverso, una persona diversa. Questo trasferimento mi ha fatto crescere e si vede anche con la maglia della nazionale. Sono soddisfatto del mio lavoro quotidiano, dentro e fuori dal campo. Lascio parlare chi critica, per me non conta questo, io so che giocare per la Francia mi piace molto, lo faccio con piacere e determinazione».