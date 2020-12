Juventus, Rabiot punta il Torino: «Una vittoria per rilanciarci»

C’è il derby contro il Torino sabato per la Juventus. Le parole di Adrien Rabiot in vista del match contro i granata

La Juventus attesa dal derby contro il Torino sabato dopo la larga vittoria ieri in Champions League contro la Dinamo Kiev. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Adrien Rabiot.

«Penso che sarà una partita difficile, una partita complessa. Giustamente in un momento complicato per loro, vincere significherebbe rilanciarsi. Per noi sarebbe importante ottenere un altro successo dopo la bella prova in Champions».

LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24.COM