Juventus, Ramsey: «Soddisfatto della posizione in campo, pronti per il Lione»

Aaron Ramsey sorride al termine di Spal Juventus, sfida vinta dai bianconeri: ecco le parole del centrocampista

Aaron Ramsey, autore del momentaneo 2-0 bianconero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale di Spal-Juventus. Ecco le sue considerazioni.

«Vittoria importante? Sì, è ottimo modo di iniziare una settimana impegnativa. E’ sempre difficile venire a giocare in campi difficili come questo. Posizione? E’ questo il collocamento che volevo avere quando sono venuto qui, dove mi esprimo meglio e dove ho dato il meglio in passato. Sono molto soddisfatto di questo. Champions League? Sarà una partita importante e difficile, non ci sono partite facili in Champions. Siamo pronti per il Lione».