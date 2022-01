Juventus, riecco Szczesny: tornerà contro l’Udinese

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Szczesny torna in campo contro l’Udinese. Le ultimissime sul portiere della Juventus, rimasto in panchina con l’Inter

Chi sarà il portiere titolare della Juve contro l’Udinese nel match di sabato? Per la Gazzetta dello Sport, il polacco Szczesny dovrebbe rientrare regolarmente tra i pali dopo esser rimasto in panchina contro l’Inter.

Szczesny non aveva giocato la Supercoppa Italiana perché non aveva il Green Pass. Per sabato non ci dovrebbero essere probemi in questo senso e quindi Allegri dovrebbe schierarlo nuovamente dall’inizio.