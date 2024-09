Juventus, rientro IN SALITA per Conceiçao: ecco PERCHÉ

Francisco Conceiçao potrebbe saltare più partite del previsto. Le condizioni dell’esterno della Juventus

Ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Francisco Conceiçao. L’attaccante della Juventus, come racconta Tuttosport, ha accusato una lesione ai muscoli peronieri e questo ha fermato subito la sua esperienza in bianconero.

L’ex Porto potrebbe saltare anche il big match con il Napoli oltre alla gara col Genoa e quelle in Champions League contro PSV e Lipsia. Il rientro è previsto per il 6 ottobre con il Cagliari, ma considerando che ci sarà una nuova sosta per le Nazionali potrebbe restare a riposo ulteriormente, slittando così i tempi di recupero.