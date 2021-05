Juventus, Cuadrado l’imprescindibile. Pronto il rinnovo per un altro anno

Cuadrado è l’uomo in più della Juventus da diversi anni e quando non c’è si sente. Ecco allora che è in arrivo il prolungamento per l’esterno

Juan Cuadrado si è rivelato uno dei giocatori di riferimento di questa stagione per la Juve. L’esterno colombiano ha il contratto in scadenza nel 2022, e il club bianconero è al lavoro per blindarlo anche per il futuro.

Come appreso da Juventusnews24, sono già impostati i discorsi sul prolungamento per un’altra stagione. Contatti positivi dopo la finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus contro l’Atalanta, con Cuadrado che potrebbe continuare così a vestire la maglia bianconera.