Juventus, rinnovo Dybala: la Joya pronta a firmare a vita. I dettagli

In casa Juventus si entra nella fase cruciale del rinnovo di Paulo Dybala. La firma è vicina, con l’agente della Joya in arrivo a Torino

Come assicura La Gazzetta dello Sport per il rinnovo di Paulo Dybala è davvero solo più una questione di tempo, non a caso le dichiarazioni post Genoa facevano trasparire grande serenità. Manca solo il sigillo sul contratto da 10 milioni di euro che lo legherà alla Juventus fino al 2026 (praticamente a vita). Ecco perché Jorge Antun, l’agente- amico di famiglia di Dybala, è pronto a tornare a Torino con l’intento di brindare alla felice conclusione dell’affare prima di Natale.

L’ultimo contatto, decisivo, c’è stato nelle ultime ore, e ha dato il via libera ad Antun, che una volta arrivato in Italia dovrà sottoporsi a quarantena. Paulo sottoscriverà un contratto che gli permetterà di arrivare alla doppia cifra: 8 milioni di partenza più 2 di bonus, con un meccanismo particolare legato ai premi. In sostanza se raggiungerà determinati obiettivi prefissati per due stagioni di fila, i bonus entreranno nella parte fissa dello stipendio.

